Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında saat 11.00'da başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Ezine Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri de yangın bölgesine gelerek yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.