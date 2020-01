Ezine Belediyesi sokak hayvanları için proje hazırladı - Son Dakika

Ezine Belediyesi tarafından sokak hayvanları için hazırlanan proje kapsamına ilçenin farklı noktalarına yem ve su kapları konuldu.

Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının yaşandığı kış aylarında sokak hayvanları konusunda duyarsız kalmalarının söz konusu olamayacağını söyledi.

Bu konuda hazırladıkları projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yüksel, "Sokaklardaki canlarımız aç kalmasın diye İlçemizin çeşitli bölgelerine sevgili dostlarımız için mama kaplarının dağıtımını gerçekleştirdik. Bu olumsuz hava şartlarında can dostlarımızın her zaman yanında olacağız. Mama kaplarında biz belediye olarak her zaman desteğe devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz mama kaplarına kesinlikle zarar verilmesine izin verilmemesi. Vatandaşlarımızda projemize destek vererek mama kaplarımıza bırakarak onlara mama verebilirler." dedi.

Başkan Yüksel, kapların gün içinde belli saatlerde görevli ekiplerce doldurulacağını sözlerine ekledi.