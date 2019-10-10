Son Dakika Haberleri: Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti
Son Dakika Güncel Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti

Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıllı durakların kurulumuna başlandı.

Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıllı durakların kurulumuna başlandı.


Ezine ilçesinde Öğretmenevi ile Otogar karşısına kurulumuna başlanan akıllı durakların ilçe halkına büyük konfor sağlayacağını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine'mize hibe olarak kazandırdığımız 2 adet akıllı duraklarda servisini, otobüsünü bekleyen Ezineli hemşehrilerimiz kışın sıcak bir ortamda, yazın da serin bir ortamda, klimalı bir ortamda araçlarını bekleyecekler. Duraklarımızın içinde internet, şarj ünitesi, kamera sistemi, ekranımız ve bir kütüphane olacak" dedi. - ÇANAKKALE

Güray Yüksel, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
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