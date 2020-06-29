Ezine'de 23 motosiklet trafikten menedildi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uymadan motosiklet kullanımına asla izin verilmeyeceğini belirterek, denetimlerin süreceğini ifade etti.

Çevreye rahatsızlık veren ve usulsüz kullanılan plakasız motosikletlerle ilgili çalışmalarda, 23 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından, yaz aylarının gelmesiyle kullanımı artan motosikletlere yönelik ilçe genelinde uygulama yapıldı.

Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 23 motosiklet trafikten menedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim