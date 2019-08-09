Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine
3. Jandarma
Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/3 tertip birinci dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi.
Tören, Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Özgür Türkan'ın askerleri selamlaması, bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ant içen erler adına Kaan Bayram'ın konuşmasının ardından, subay adayı Mustafa Yel tarafından "Mehmet Toprak
Oldu" şiiri okundu.
Temel askerlik eğitiminde başarılı olan erlere ödülleri Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Güray Yüksel
, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak
ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli tarafından verildi.
Birliğe ilk katılan acemi er Mehmet Özgen'in Mehmetçik kütüğüne plaket çakması, askerliğini Ezine 3. Jandarma Taburu Kışlasında yapan asker dedeleri, babaları ve ağabeylerine hediyelerinin verilmesi, acemi erler Abdullah Taş ve Mustafa Dinçer
tarafından "Askerin Duası" şiirinin okunmasının ardından yemin eden erlerin aileleriyle buluşmasıyla tören sona erdi.