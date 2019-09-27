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Ezine'de acemi erler yemin etti

1 saat önce

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/3 tertip devre kaybı acemi erler yemin etti.

Ezine'de acemi erler yemin etti, System.String[]

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/3 tertip devre kaybı acemi erler yemin etti.


Tören, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı'nın askerleri selamlaması ile başladı.


Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in konuşması okundu.


Tabur Komutanı Evren Hızlı'nın konuşmasının ardından, bayrak kıtası and içilmesi için yerini aldı.


Yemin eden acemi erler adına acemi er Orkun Karakoç'un konuşmasının ardından, acemi er Burak Avcı tarafından "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiir okundu.


Eğitimde başarılı olan erlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.


Birliğe ilk katılan acemi er Hüseyin Eftal Değer tarafından Mehmetçik kütüğüne plaket çakılmasının ardından, acemi erler Nihat Özkan ve Abdullah Polat tarafından "Askerin Duası" adlı şiir okundu. Tören yemin eden erlerin aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Eren Yaka, Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, kurum amir ve müdürleri ile asker yakınları katıldı.

Jandarma, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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