Ezine'de aile faciası... Tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son... - Son Dakika

Ezine'de aile faciası... Tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tartışan baba oğul, 15'er dakika arayla intihar ederek yaşamlarına son verdi.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde meydana geldi. Baba Naim Çetinkaya ile oğlu Faruk Çetinkaya henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Baba Naim Çetinkaya bir süre sonra yanına aldığı av tüfeği ile dışarı çıktı. Evin yakınlarında bulunan hayvanların bakıldığı kışlaya gelen baba Çetinkaya, av tüfeğiyle intihar etti.

Yaklaşık 15 dakika sonra olayı duyan oğlu Faruk Çetinkaya da yanına aldığı av tüfeği ile Kemallı Göleti yakınlarına giderek yaşamına son verdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanan iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Baba ile oğlun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.