Ezine'de anız yangını

Ezine ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde Hüseyin Pir'e ait 10 dönümlük hayvan kışlası içerisinde bulunan tarlada henüz bir belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, kışla içerisindeki koyunların bulunduğu yere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülürken, 600 balya saman da tamamen yandı.