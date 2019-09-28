Son Dakika Haberleri: Ezine'de anız yangını
Son Dakika Güncel Haber

Ezine'de anız yangını

1 saat önce

Ezine ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

Ezine'de anız yangını, System.String[]

Ezine ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde Hüseyin Pir'e ait 10 dönümlük hayvan kışlası içerisinde bulunan tarlada henüz bir belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, kışla içerisindeki koyunların bulunduğu yere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülürken, 600 balya saman da tamamen yandı.

Mahmudiye, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin
Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı Son dakika: Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 10:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezine'de anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]