Son Dakika Haberleri: Ezine'de Araçla Çayın Karşısına Geçmek İsteyen 3 Kişi Kayboldu

Ezine'de Araçla Çayın Karşısına Geçmek İsteyen 3 Kişi Kayboldu

18 dakika önce

Ezine'de araçla çayın karşısına geçmek isteyen 3 kişi kaybolduÇANAKKALE- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu.

Ezine'de araçla çayın karşısına geçmek isteyen 3 kişi kayboldu

ÇANAKKALE- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri ise arama çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Çanakkale, Ezine, 3. Sayfa
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