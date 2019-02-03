Ezine'de Araçla Çayın Karşısına Geçmek İsteyen 3 Kişi Kayboldu
18 dakika önce
Ezine'de araçla çayın karşısına geçmek isteyen 3 kişi kaybolduÇANAKKALE- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu.
Ezine
'de araçla çayın karşısına geçmek isteyen 3 kişi kayboldu
ÇANAKKALE- Çanakkale
'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri ise arama çalışmalarına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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