Ezine'de ay çiçeği alımlarına başlandı

Trakya Birlik'e bağlı 700 Sayılı Ezine Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde hasat dönemine girilen yağlık ay çiçeğinin alımlarına başlandı.

Kooperatif Başkanı Yahya Keskin, AA muhabirine, ay çiçeği alımlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Ay çiçeğinin genellikle ilçeye bağlı Mahmudiye, Üvecik, Pınarbaşı ve Kumburun köylerinde ekildiğini belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimizin ilçe merkezinde bulunan kooperatifin hizmet binasına gelerek zaman ve ekonomik anlamda kayba uğramamaları için Mahmudiye köyünde alım merkezi açtık. Burada alımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Keskin, üyeler dışında hiçbir üreticiden ürün almadıklarını dile getirdi.

İlçe genelinde 4 bin dönüm alandan 800-850 ton ay çiçeği alımı beklediklerini aktaran Keskin, "Yaz aylarının çok kurak geçmesinden dolayı biz ürün rekoltesinde yüksek oranda düşüş yaşanacağından çok korkmuştuk ama çok şükür kıraç ve yüksek yerler hariç ova yerlerimizde dönüm başına 350-380 kilogramdan başlamak üzere 430 kilograma kadar verim aldık. Bu da sezonun kurak geçmesine rağmen iyi bir rekoltedir." diye konuştu.

Kooperatif Müdürü Umut Nar da Genel Müdürlüğün belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.