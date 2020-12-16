Ezine'de bir köyün karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 Aralık'ta başlatılan karantinanın süresi 10 gün uzatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Sarısöğüt'te Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla daha önce alınan karantina süresinin 10 gün uzatılmasına karar verildi.

Uzan, yaptığı açıklamada, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulandığını belirten Uzan, "Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve Kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız." dedi.???????