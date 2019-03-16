Son Dakika Haberleri: Ezine'de Böbrek Hastasına Laparoskopi Yardımlı Ameliyat

Ezine'de Böbrek Hastasına Laparoskopi Yardımlı Ameliyat

1 saat önce

Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde, böbreği ektopik (organın başka bir yerde bulunması) olan hastaya laparoskopik yardımlı perkütan nefrolitotomi ameliyatı yapıldı.

Ezine'de Böbrek Hastasına Laparoskopi Yardımlı Ameliyat, System.String[]
Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde, böbreği ektopik (organın başka bir yerde bulunması) olan hastaya laparoskopik yardımlı perkütan nefrolitotomi ameliyatı yapıldı.


Ameliyat Opr. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş ve ekibi tarafından yaklaşık iki saatte başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hasta ameliyatın ikinci gününde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.


Afganistan uyruklu 16 yaşındaki Khal Mohammad Ayobi adlı hastanın, kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirten Opr. Dr. Okumuş, yapılan tetkikler sonucunda hastanın sol ektopik böbreğinde yaklaşık 4 santimetrelik taş saptandığını ve hastaya ameliyat kararı verildiğini bildirdi.

Okumuş, hastanın başarılı geçen operasyonun ardından hastanın ikinci günde taburcu edildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Sağlık
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