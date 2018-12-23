Son Dakika Haberleri: Ezine'de Deve Güreşleri Yapıldı

Ezine'de Deve Güreşleri Yapıldı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deve güreşleri gerçekleştirildi.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deve güreşleri gerçekleştirildi.

Ezine Deve Güreşi Sahası'nda yapılan güreşlerde, Ezine'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 200 deve güreştirildi.

Kaçan develerin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, katılımcılara deve sucukları ikram edildi. Yoğun ilgi gösterilen güreşlerde saha içinde yer bulamayan vatandaşlardan bazıları, etkinliği kamyon kasalarından takip etti.

Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, deve güreşlerinin yörenin önemli bir geleneği olduğunu belirterek, "Bu sadece güreş değil, çok sayıda kişinin bir araya gelip kaynaşması, hoş sohbet etmesi, güzel bir gün geçirmesidir. Güreşlerimiz çok heyecanlı oldu. Develerimiz kıran kırana galip gelebilmek için uğraştı. Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine ödülleri, Kaymakam Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli ve güreş ağası Mevlüt Oruçoğlu tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:14 Kaynak: AA

Çanakkale, Ezine, Güncel
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