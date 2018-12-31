Son Dakika Haberleri: Ezine'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı

Ezine'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı

13 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 6 çiftçiye, 30 damızlık düve dağıtıldı.

Ezine'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 6 çiftçiye, 30 damızlık düve dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, törende yaptığı konuşmada, köyden kente sürekli olarak devam eden göçün önüne geçmek ve genç nüfusa kırsal alanda istihdam yaratmak amacıyla kırsalda yaşayan 18-40 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen "Genç Çiftçi Projesi"nin 2016 yılında başlatıldığını söyledi.

Proje kapsamında değişik konularda proje başına hak sahibi genç çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe desteği yapıldığını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu projemizi genç çiftçilerimizin önüne bir hedef koyması açısından, ülke ekonomisine, kendi ekonomisine katkı sağlaması açısından bir kıvılcım olarak düşünüyoruz. Sizlere düşen görevde bu kıvılcımı, bu ateşi büyütüp çoğaltmak olacaktır. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Tüm sorunlarınızı ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız her zaman size yardım ve desteğe hazırlar. Bizlerde sizleri sık sık ziyaret ederek projemizin seyrini takip edeceğiz. Ben teslim aldığınız hayvanların ve projemizin sizlere, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar ve hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren ise 6 çiftçiye 5'er adet olmak üzere toplam 30 düve hibe dağıttıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından damızlık düveler hak sahiplerine dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:43 Kaynak: AA

Ezine, Genç, Güncel
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