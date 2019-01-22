Son Dakika Haberleri: Ezine'de İzinsiz Kazı Operasyonu

Ezine'de İzinsiz Kazı Operasyonu

43 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ezine'de İzinsiz Kazı Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalyan köyü mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarını aldı.

Ekipler, söz konusu bölgeye giderek şüpheliler R.B. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanındaki kazı malzemeleri ve metal arama dedektörlerine de el konuldu.

Ezine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafazaya alındı, R.B. ve B.A. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Çanakkale, Ezine, Güncel
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