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Ezine'de Jandarma "drone" ile koronavirüs önlemlerini denetledi
6 saat önce
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler
Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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