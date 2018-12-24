Son Dakika Haberleri: Ezine'de Kaçak Kazıya Drone ile Suçüstü Yapıldı

Ezine'de Kaçak Kazıya Drone ile Suçüstü Yapıldı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 1 kişiyi drone ile tespit ederek yakaladı.

Ezine'de Kaçak Kazıya Drone ile Suçüstü Yapıldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 1 kişiyi drone ile tespit ederek yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1'inci derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Drone kullanılarak bölgede yapılan incelemede izinsiz kazı yapan A.Ç. suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 metal arama dedektörü, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 muhtelif kazı malzemesi, 2 define aramada kullanılan bakır çabuk ve 2 el feneri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Ezine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Yarışmasının Birincisi Belli Oldu Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftinin Projesiyle Hayatı Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:48:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezine'de Kaçak Kazıya Drone ile Suçüstü Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]