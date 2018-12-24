Ezine'de Kaçak Kazıya Drone ile Suçüstü Yapıldı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 1 kişiyi drone ile tespit ederek yakaladı.
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 1 kişiyi drone ile tespit ederek yakaladı. Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1'inci derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Drone kullanılarak bölgede yapılan incelemede izinsiz kazı yapan A.Ç. suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 metal arama dedektörü, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 muhtelif kazı malzemesi, 2 define aramada kullanılan bakır çabuk ve 2 el feneri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere Ezine Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:16 Kaynak: DHA
MasterChef Yarışmasının Birincisi Belli Oldu
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftinin Projesiyle Hayatı Değişti