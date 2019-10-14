Son Dakika Haberleri: Ezine'de "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi" toplantısı
Son Dakika Güncel Ezine'de 'Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi' toplantısı

Ezine'de "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi" toplantısı

1 saat önce

Ezine Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi"nin toplantısı yapıldı.

Ezine'de

Ezine Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi"nin toplantısı yapıldı.

Gazi İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe genelindeki tüm okul müdürleri ile kurum amir ve müdürleri katıldı.

Projenin amacının, ilçedeki sosyoekonomik durumu yetersiz okullar ile katkı potansiyeli ve teşkilatlanma yeterliliği olan kurumlar arasında gönüllülük esasına dayalı kaynaşma, dayanışma, iş birliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Okul müdürlükleri proje uygulamaya konulduktan sonraki ilk hafta kardeş kurumları ziyaret ederek protokol imzalayacak ve yapılacak faaliyetleri planlayacak.

Projeye anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 20 kardeş okul, 20 kardeş kurum ve 20 destek kurumu katılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezine'de "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi" toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]