Ezine'de Kaybolan Koyunlar Drone ile Bulundu
59 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan koyunlar jandarmanın drone çalışmasıyla bulundu.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde kaybolan koyunlar jandarmanın drone çalışmasıyla bulundu.
İlçeye bağlı Alemşah köyünde yaşayan İ.Ö, 30 koyununu otlatmak için araziye çıkardı. Üretici bir süre sonra aynı yere geldiğinde hayvanlarının olmadığını fark etti.
Uzun süre yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamayan İ.Ö, durumu Geyikli Jandarma
Karakol Komutanlığına bildirdi.
Jandarma ekipleri bunun üzerine koyunların kaybolduğu bölgede drone uçurup arama yaptı.
Kayıp 30 hayvan, havadan yapılan çalışmayla bulunup sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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