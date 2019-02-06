Son Dakika Haberleri: Ezine'de Kayıp Barış'ı Arama Çalışmaları 5'inci Gününde (2)

Ezine'de Kayıp Barış'ı Arama Çalışmaları 5'inci Gününde (2)

1 saat önce

MEHMET VE FERHAT TOPRAĞA VERİLDİÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde cansız bedenleri bulunan lise öğrencileri Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenaleri, bugün öğlende Ulu Camii'ne getirildi.

Ezine'de Kayıp Barış'ı Arama Çalışmaları 5'inci Gününde (2), System.String[]
MEHMET VE FERHAT TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde cansız bedenleri bulunan lise öğrencileri Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenaleri, bugün öğlende Ulu Camii'ne getirildi. Cenazeye Vali  Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çocukların yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Cenazede Ferhat Çil'in babası Murat Çil ile Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, taziyeleri kabul etti. Ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğle namazının ardından Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın cenazeleri ilçe mezarlığına götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada, kayıp olduğu belirtilen Barış Kurt için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

Akköy, Menderes, Mehmet Yalçın, Ezine, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezine'de Kayıp Barış'ı Arama Çalışmaları 5'inci Gününde (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]