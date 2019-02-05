Ezine'de Kayıp Barış Kurt'u Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten kayıp Barış Kurt'u bulmak için arama çalışmalarına saat 10.00'da yeniden başlandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten kayıp Barış Kurt'u bulmak için arama çalışmalarına saat 10.00'da yeniden başlandı. Dün akşam Ferhat Çil, Batuhan Kızıl ve Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışlar nedeniyle yükselen suya kapılarak sürüklendi. Otomobildeki 4 genci bulmak için ilk günden itibaren ekipler zamanla yarıştı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı 3 boyutlu su altı görüntüleme cihazı ile liseli gençlerin bulunduğu otomobilin 3 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Sonar cihazı ile su altında fotoğrafı çekilen otomobil ardından vinç yardımı ile dere yatağına çıkarıldı. Araçta, gençlerden 3'ünün cansız bedeni bulundu.



Otomobilden indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Yakınlarının teşhisine göre sürücü koltuğundaki kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta bulunanların ise aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen cenazeler, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu.



BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR YENEDİN BAŞLADI



Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına bugün saat 10.00'da yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekibi, helikopterle dere yatağı üzerinde uçuş gerçekleştirerek arama yaparken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile DSİ'ye ait iş makineleriyle de dere yatağında Barış'a ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor. Otomobilin yerini tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 boyutlu su altı görüntüleme cihazının, kayıp Barış Kurt'u bulmak için de kullanılacağı ifade edildi.



CENAZELER BUGÜN VE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Diğer taraftan, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen gençlerden Batuhan Kızıl'ın cenazesinin Ezine Merkez Cami'de bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın ise Ezine'de yarın son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.



OTOMOBİLİ AİLESİNDEN HABERSİZ GÖTÜRMÜŞ



Sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan Ferhat Çil'in, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasına gitmek üzere, evdeki yedek anahtarı alarak otomobili anne ve babasından habersiz götürdüğü öğrenildi. Otomobilin, Ferhat Çil'in annesi Berna Çil'e ait olduğu belirtildi. Ferhat'ın babasının engelli olduğu ve çiftin otomobili engelli aracı olarak aldığı öğrenildi.



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-Arama çalışmalarından görüntü



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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-ÇANAKKALE/DHA

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