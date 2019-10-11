Ezine'de laparoskopik yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı

Ezine Devlet Hastanesinde ilk defa laparoskopik pyeloplasti (Kapalı yöntemle böbrekteki darlığın onarılması) ameliyatı yapıldı.

Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine bel ağrısı şikayeti ile başvuran Afganistan uyruklu Matiullah Rashıdı (24) isimli erkek hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde sol böbrek çıkışında doğuştan darlık olduğu saptandı.

Hastaya Üroloji Doktoru Muhammet Maşuk Okumuş, Anestezi Uzmanı Uz. Dr. İpek Mavili ve ameliyathane ekibi tarafından Sol Laparoskopik ameliyatı yapıldı.

Doktor Okumuş yaptığı açıklamada hastanın böbrek fonksiyonlarının korunması için yapılan bu ameliyatın Türkiye'de çok az merkezde özellikle de üniversite ve araştırma hastanelerinde yapılmakta olduğuna dikkati çekerek, böyle bir ameliyatın Ezine Devlet Hastanesinde ilk defa gerçekleştirildiğini ifade etti.