Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - Son Dakika

Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda Mevlana Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda Mevlana Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Geyikli İlkokulu tarafından okulun 1. Sınıf öğretmenleri Arzu Güler ve Nilay Kesimci'nin geliştirdikleri "Geçim Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası kapsamında okulda etkinlik gerçekleştirildi.


Öğretmenler Kesimci ve Güler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, proje ile geçmişteki Türk büyüklerini gelecek nesillere tanıtmak için yola çıktıklarını belirterek, bu şahsiyetlerin Türk toplumuna nasıl etki ettiklerini, öğrencilerde farkındalık yaratarak şenlik havasında faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Geyikli Çok Programlı Lisesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sema gösterisi düzenlenip şiirler okundu, katılımcılara tiyatro gösterisi sunuldu.

Programa Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Geyikli Jandarma Karakol Komutanı Sebahatttin Gürtekin, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kirveli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kır ve Süleyman Ömeroğlulları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Mevlana Haftası, Geyikli, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 dünya şampiyonu 3 farklı hayat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:04 Adalet Bakanı Gül: "20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz" - Son Dakika
19:02 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
19:02 Malatya'da tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
19:00 HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]