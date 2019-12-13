Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE - Son Dakika

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Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE
6 saat önce
Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.
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