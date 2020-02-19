Ezine'de oğlu tarafından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tartışma sırasında oğlu tarafından baltayla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

B.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası K.D'yi baltayla yaraladıktan sonra kaçtı.

K.D'nin eşi A.D'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ezine Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen K.D, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen B.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.