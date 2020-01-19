Ezine'de öğrenciler yarı yıl tatilini buz pateni yaparak geçiriyorlar

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğrencilerin yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için Ezine Belediyesince "Tatil Çoşkusu Buz Pateni ile Başlıyor" sloganı ile kurulan buz pateni pisti öğrencilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı.



Ezine Belediyesince İbrahim Dedeoğlu Etkinlik Merkezinde öğrencilere karne hediyesi olarak kurulan buz pistinin her gün öğrenciler ile dolup taştığını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana güzel ilçemizde eğitim öğretim seviyesinin yükselmesi yönünde gerçekleşen tüm çalışmalara ve projelere destek vermeye çalıştık. Ezineli öğrenci kardeşlerimiz, gençlerimiz yoğun ve yorucu bir ilk yarının ardından sömestr tatiline çıktılar. Biz de onlara karne ve tatil hediyesi olarak güzel bir sürpriz hazırladık. Öğrencilerimizin tatil coşkusu buz pateni ile başladı. Öğrencilerimiz bu tatilde belediyemize ait etkinlik merkezimizde oluşturduğumuz buz pateni pistinde gönüllerince eğlenecekler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin karne tatilini daha keyifli geçirmeleri için kurduğumuz buz pateni pistimizden ücretsiz yararlanacaklar" dedi.



Ezine ilçesinde öğrencileri buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler 18-24 Ocak saat 11.00-18.00 arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecekler. - ÇANAKKALE