Ezine'de orman yangını (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 15 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü. Soğutma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Jandarma Alay Komutanı Kidemli Albay Tahsin Saruhan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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