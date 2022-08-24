Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2) - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)

24.08.2022 17:11
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)

EZİNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDUÇanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu.

EZİNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı. Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı. Burak GEZEN- Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), -


YORUMLAR
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Çanakkale'de fırtına evin çatısını uçurdu Çanakkale'de fırtına evin çatısını uçurdu Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
Kaynak: DHA

Çanakkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2) - Son Dakika

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