Son Dakika Haberleri: Ezine'de sezonun ilk ay çiçeği alımı
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Ezine'de sezonun ilk ay çiçeği alımı

42 dakika önce

Ezine 700 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifince sezonun ilk ay çiçeği alımı gerçekleştirildi.

Ezine'de sezonun ilk ay çiçeği alımı, System.String[]

Ezine 700 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifince sezonun ilk ay çiçeği alımı gerçekleştirildi.


Mahmudiye köyünde çiftçi Habil Özbey tarafından hasat edilen sezonun ilk ay çiçeği ürünü, törenle kooperatife teslim edildi.


Kooperatif Başkanı Yahya Keskin, törende yaptığı konuşmada, ilk ürünü Mahmudiye köyünde Habil Özbey'den 5 bin kilogram olarak aldıklarını söyledi.


Ay çiçeğinin genellikle ilçeye bağlı Mahmudiye, Üvecik, Pınarbaşı ve Kumburun köylerinde ekildiğini belirten Keskin, "Biz de bu nedenle açık depomuzu Mahmudiye köyünde kurduk. İlk gün üreticilerimizden Habil Özbey'in, Behzat ve İbrahim Sülün'ün ürününü alarak sezonumuza başlamış olduk." dedi.

Sezonun iyi geçtiğine işaret eden Keskin, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sezon bin ton rekolte beklemekteyiz. Yeni kayıt olacak üyelerimizle bu rakamın bin tonun da üzerine çıkacağını bekliyoruz. Bölgemizde ay çiçeğinde yağ oranları yüzde 45-50 oranında yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Ortalaması da yüzde 48 olarak geliyor genellikle. Bu da fiyat açısından çok iyi bir şey. Bu şekilde de ay çiçeğine ton başına 2 bin 800 lira olarak fiyat veriyoruz. Bu fiyattan da tüm üye üreticilerimiz çok memnun."

Törenin sonunda ilk ürün teslimini gerçekleştiren üreticilere ay çiçeği yağı hediye edildi.

Keskin, Ezine, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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