Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı

24.08.2022 18:09

Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından eski sanayi sitesinde bazı sokak ve dükkanlarda oluşan su birikintilerinin temizlenme çalışmaları devam ediyor.

Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından eski sanayi sitesinde bazı sokak ve dükkanlarda oluşan su birikintilerinin temizlenme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve eski sanayi sitesinde bazı dükkan ve sokaklar sular altında kaldı. Ezine Belediyesi'ne bağlı ekipler sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre sağanak sonrasında can ve mal kaybı yaşanmazken, Ezine ilçesine bağlı balıklı köyünde bir vatandaşın evinin çatısı ve elektrik hatları zarar gördü.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Ezine, su, Güncel, Son Dakika

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