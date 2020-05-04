Ezine'de ticari yolcu taşımacılığı yeniden başladı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ticari yolcu taşımacılığı yeniden başladı.

Ezine Birlik Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar KooperatifiBaşkanı Mehmet Çırkan, gazetecilere yaptığı açıklamada Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17 Nisan tarihli kararı doğrultusunda yolcu taşımacılığına ara verdiklerini hatırlattı.

Verilen aranın ardından seferlerin bugün itibarıyla başladığını aktaran Çırkan, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Ezine'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den Ezine'ye sefer tarifelerimiz yolcularımızdan gelecek talep ve yoğunluğa göre belirlenecek. Tüm seferlerimizde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Birer koltuk boş bırakılmak suretiyle yüzde 50 oranında taşıma yapılacak. Yolculuk esnasında maske takma zorunluluğu olacak."