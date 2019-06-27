Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ezine
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:40 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sercan Kıyak yönetimindeki 10 H 4793 plakalı saman yüklü kamyon, Ali Saim Kayaalp
Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Kıyak, 112 Acil Servis
ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Bakan Akar'dan NATO'ya F-35 uyarısı!
Temel Karamollaoğlu, Ömer Çelik'i tiye aldı: Öcalan'ı TRT'ye benim amcaoğlum çıkarmıştır
CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu