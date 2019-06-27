Son Dakika Haberleri: Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı
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Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sercan Kıyak yönetimindeki 10 H 4793 plakalı saman yüklü kamyon, Ali Saim Kayaalp Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Kıyak, 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Ezine, Güncel
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