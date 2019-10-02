Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Levent Boz yönetimindeki 34 LV 8892 plakalı minibüs, Körüktaşı köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi Araç sahiplerine müjde! Motorine 7 kuruş indirim geliyor