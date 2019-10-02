Son Dakika Haberleri: Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı
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Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Levent Boz yönetimindeki 34 LV 8892 plakalı minibüs, Körüktaşı köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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