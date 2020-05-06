Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 3 bin 102 kişiye ulaşılarak ihtiyaçları karşılandı.

Ezine Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan Vefa Destek Grubunun çalışmaları devam ediyor.



Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun kurulmasından bu yana toplamda 3 bin 102 kişiye ulaşarak ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Çanakkale İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereği, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Ezine Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun merkezinde 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ifade eden Uzan, şöyle konuştu:

"Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın yaptıkları başvurular ekiplerimiz tarafından ivedilikle karşılanmaktadır. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat: 09.00'dan 5 Mayıs Salı gününe kadar vefa çalışmaları kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bin 77 kişiye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, çağrı merkezimizi arayarak taleplerini ileten vatandaşlarımızdan 448 kişisinin gıda alışveriş ihtiyaçları, 233 seyahat izin başvuruları, 899 banka işlem başvuruları, 118 sağlık başvurusu, 54 ilaç başvurusu, 273 de diğer çeşitli ihtiyaçları konularında toplamda 3 bin 102 kişiye ulaşılarak vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur. Ayrıca yine Vefa Destek Grubu bünyemizde ilçe genelinde vatandaşlarımıza toplam adet meşke dağıtımı gerçekleştirilmiştir."