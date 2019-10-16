Son Dakika Haberleri: Ezine'de "Zeytin Hasat Şenliği" yarın başlıyor
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Ezine'de "Zeytin Hasat Şenliği" yarın başlıyor

1 saat önce

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde iki gün sürecek "Zeytin Hasat Şenliği" yarın başlayacak.

Ezine'de

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde iki gün sürecek "Zeytin Hasat Şenliği" yarın başlayacak.

Hasat şenliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında ilk gün açılış konuşmalarının ardından Geyikli beldesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "zeytin" temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek. İzmir Bornova Zirai Mücadele İstasyonu Müdürlüğü, İzmir Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve ÇOMÜ'den uzmanlar, zeytin hastalık ve zararlıları, zeytinyağında kaliteyi etkileyen unsurlar, coğrafi işaretlerin önemi konularında sunumlar yapacak. Ayrıca natürel sızma zeytinyağı yarışması ve zeytinyağı tadım eğitimi gerçekleştirilecek.

Şenliğin ikinci gününde Geyikli İlkokulu anasınıfı, birinci ve ikinci sınıflar ile eytin fidan dikimi ve resim ve şiir dalında yarışmaya katılan tüm öğrencilere zeytin fidanı dağıtımı yapılacak. Geyikli Çok Programlı Lisesi Gıda Bölümü öğrencileri ve davetliler, zeytin hasadına ve sıkımına katılacak. Geyikli'de zeytinyağı ve sofralık zeytin işleyen fabrikalar ziyaret edilerek, kapanış töreninde natürel sızma zeytinyağı yarışmasında dereceye girenler ödüllendirilecek.

Geyikli, Zeytin, Ezine, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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