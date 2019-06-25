Son Dakika Haberleri: Ezine'de zeytinlik ve ot yangını
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Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktı.

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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktı. Ezine-  Çanakkale karayolu üzerindeki ot yangını kontrol altına alınırken, Kemallı köyündeki zeytinlik yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti. Kuvvetli esen poyrazın, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
Bu yangını söndürme çalışmaları sürerken, ilçe çıkışında, Ezine- Çanakkale karayolunun yakınında ot yangını çıktı. Bu yangın ilk müdahaleyi Ezine Belediyesi itfaiye aracı yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:11 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ezine, Güncel
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