Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

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Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?