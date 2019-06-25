Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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