Son Dakika Haberleri: Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)
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Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)

18 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin  Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ezine, Güncel
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