Ezine'de zirai atık paketleri geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika

Ezine'de zirai atık paketleri geri dönüşüme kazandırılacak

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyler Hizmet Götürme Birliği ve ilgili muhtarlıkların koordinesinde "Ezine İlçesi Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Projesi" uygulanmaya başlanarak hayata geçirildi.

Ezine'de zirai atık paketleri geri dönüşüme kazandırılacak, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyler Hizmet Götürme Birliği ve ilgili muhtarlıkların koordinesinde "Ezine İlçesi Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Projesi" uygulanmaya başlanarak hayata geçirildi.


Planlanan proje ile zirai mücadelede bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının toprağa gömülmesi, açıkta yakılması, rastgele çevreye atılmasının ve başka amaçlar ile kullanılmasının önüne geçilmesiyle önemli oranda çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ezine'de bir güzel projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin genel amacının zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün sağlanması olduğunu belirten Arslan, bu amaçla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık Çeltik Komisyonu Başkanlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde bir proje hazırladıklarını anlattı.

Bölgelerinde zirai ilaç ambalaj atıkları nedeniyle büyük oranda çevre kirliliği yaşandığını tespit ettiklerini dile getiren Kaymakam Uzan, şöyle konuştu:

"Bu sorunu da toplumsal bir farkındalıkla çözmek istiyoruz. Bu kapsamda Geyikli beldemiz, 30 köyümüzde ve 7 mahallemiz olmak üzere 37 yerleşim biriminde toplam 45 konteyner ile bunu sağlamayı planlıyoruz. Bu zirai ambalaj atıkları belli periyodlarla toplanarak bertaraf edilmek üzere tesise gönderilerek doğaya zarar vermeden uzaklaştırılacak. Bu konuda muhtarlıklarımız, zirai üretim yapan çiftçi ve üreticilerimizin çok duyarlı olmaları gerekiyor. Toplanan bu ambalaj atıklarının ilgili köy noktalarına yerleştiren toplama konteynerlerine bırakılması önem arz ediyor. Projemiz ortak sorumlulukla yürütülen bir proje. Projemiz yaklaşık 57 bin liralık bir proje. Ama bence meblağ olarak düşük, toplumsal farkındalık olarak çok önemli bir proje. Çevreci bir proje. Çanakkale'ye yakışan bir proje."


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren ise Ezine'nin geçiminin tarım ve hayvancılıkla sağlayan bir ilçe olduğunu hatırlattı.

Bölgedeki tarımın geçit iklim olması nedeniyle Ezine'de poli kültür tarım yapıldığına işaret eden Eren, yaklaşık 117 bin dekar alanda üretim yapıldığını anımsattı.

Bayramiç-Ezine ovaları ile Batak Ovası mevkilerindeki tarımsal alanların Ezine ilçesi sınırları içinde kaldığını belirten Eren, "Bu tarımsal alanlarda ise domates, biber, çeltik, ayçiçeği, dane ve slaj mısır, yonca gibi değişik ürünler üretilmekte. Bu ürünleri üretirken ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılmakta. Ürünlerin kullanılmasında sonra bu zirai ilaç ambalaj atıkları ise geriye kalıyor. Ülke genelinde olduğu gibi zirai ilaç ambalaj atıklarının yönetimi konusu Ezine'de de önemli bir sorun oluşturmakta. Zirai mücadele ilaçlarının bitki zararlılarını, bitki hastalıklarını ve yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler. Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu önemli ölçüde çevre kirliliği oluşturmakta. Tarımsal verimliliğin, kalite ve sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı ile doğal denge, yeraltı suları ve çevrenin korunması gibi nedenlerle Ezine'de de zirai ilaç ambalaj atıklarının yönetimine ihtiyaç duyulmuştur." diye konuştu.

Ramazan Eren, geçen yıl içerisinde ilçe genelinde söz konusu alanlarda yaklaşık 195 bin 150 kilogram katı ve 29 bin 248 litre sıvı olmak üzere toplam 224 bin 398 kilogram pestisit kullanıldığın dikkat çekerek, bu proje ile önemli oranda çevre kirliliğinin önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

Kaymakamlık, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezine'de zirai atık paketleri geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika

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