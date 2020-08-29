Ezine'deki yangında 1 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir sitenin yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Erenler Tepesi mesire alanının yakınında bulunan otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Ezine Belediyesi İtfaiye Ekipleri 2 yangın söndürme aracı, Ezine Orman İşletme Şefliği ekipleri de 1 yangın söndürme aracı ile müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu zeytin ve meyve ağaçlarının da bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:37 - Kaynak: AA
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