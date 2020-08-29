Ezine'deki yangında 1 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir sitenin yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Erenler Tepesi mesire alanının yakınında bulunan otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Ezine Belediyesi İtfaiye Ekipleri 2 yangın söndürme aracı, Ezine Orman İşletme Şefliği ekipleri de 1 yangın söndürme aracı ile müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu zeytin ve meyve ağaçlarının da bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.