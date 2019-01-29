Ezine Gıda İhtisas Osb'den Süt Ürünleri Laboratuvarına Ziyaret

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Çağrı Oğuzhan, "Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesi" kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Süt...

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Çağrı Oğuzhan, "Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesi" kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Süt Ürünleri Araştırma ve Duyusal Analiz Laboratuvarını ziyaret etti.



Laboratuvarda incelemelerde bulunan Oğuzhan, Okul Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Müdür Yardımcısı Dr. Ögretim Üyesi Nurcan Berber'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Ziyaretinde konuşan Oğuzhan, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürlüğü yürütücülüğünde, ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu ortaklığında, İŞKUR İl Müdürlüğü iştirakçiliği ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında kabul edilen "Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesi'ne 747 bin 3 lira destek alındığını söyledi.



Proje kapsamında Süt Ürünleri Araştırma ve Duyusal Analiz Laboratuvarının kurulduğunu belirten Oğuzhan, şöyle konuştu:



"Süt ve süt ürünlerinde kullanılan son teknolojik hızlı analiz cihazların temini sağlanmıştır. GMKA tarafından Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında kurmuş olduğumuz laboratuvar, son teknolojiyi içeren hızlı analiz cihazlarıyla donatılmıştır. Bu laboratuvar yöremizde süt ve süt ürünleri alanında Ezine Meslek Yüksekokulu ile iş birliği içinde bilimsel tekniklere dayalı olarak etkin bir şekilde Ar-Ge ve güvenilir analiz sonuçları sağlayarak uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır."



Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu da hızlı analiz cihazları sayesinde genel süt analizleri ve somatik hücre toplam canlı sayımının çok kısa bir sürede gerçekleştirildiğini aktardı.



Erenoğlu, "Ayrıca kurulan bu laboratuvar peynir, dondurma, yoğurt gibi ürünlerin geliştirilmesine yönelikte hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Süt Ürünleri ve Duyusal Analiz Laboratuvarı, başta Ezine olmak üzere Çanakkale'de süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalara ve bu alandaki bireysel meraklılarına da bilimsel tekniklere dayalı olarak etkin bir şekilde uzun yıllar hizmet sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan

Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti

Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek