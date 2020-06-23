Ezine Gıda OSB, tarıma ve istihdama büyük katkı sağlayacak

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Vali İlhami Aktaş ziyaretinde; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Ezine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arat, Ezine Belediyesi Meclis Üyeleri Kürşad Aka, Metin Köse ve yetkililer eşlik etti..



Vali Aktaş, Süt ve süt ürünleri başta olmak üzere et, balık, sebze, meyve ve zeytincilik alanlarında oldukça önemli bir potansiyeli bulunan Çanakkale'nin markalaşma sürecini yeni ve ileri bir aşamaya taşıyacak, doğayı koruyan, çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



İklimi, toprağı, flora ve faunasıyla kendine has özellikler taşıyan Çanakkale'de, tarımsal üretime ve buna bağlı olarak kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime önemli katkı sağlayacak olan çevreci proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Vali İlhami Aktaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, "Çanakkale'mizde göreve yeni başlayan vayın valimize başarılar diler, OSB 'mize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz"dedi.



Türkiye Projesi olarak nitelendirilen Ezine ilçesi, Çınarköy mevkiindeki çalışmaları hızla devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, içerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı, yeşil, modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.



1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde muhtelif büyüklükte 91 adet sanayi parseli bulunan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, projesi tamamlandığında direkt olarak 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması beklenen projenin, dolaylı olarak da yaklaşık 30 bin kişiye gelir kapısı olacağı tahmin ediliyor.



Çanakkale'nin çehresini değiştirecek, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale'yi bir gıda üretim ve cazibe merkezi haline dönüştürerek ulusal ve uluslararası alanda Çanakkale'nin Tarımına ve ekonomisine damga vuracak. - ÇANAKKALE