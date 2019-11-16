Ezine İlçe Emniyet Müdürü Durmaz göreve başladı

Ezine'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, görevine başladı.



1996 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra İstanbul görev yapmaya başlayan Durmaz, 10 yıl boyunca cinayet masası bölge amirliği ve ilçelerde asayiş büro amirliği yaptıktan sonra Siirt'e atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a atanan Durmaz. İstanbul'da çeşitli ilçelerde ilçe müdür yardımcılığı ve şube müdür yardımcılığı görevinden sonra terfi ederek ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.



İstanbul'daki görevinden Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Ezine ilçemizin daha huzurlu ve güvenli olması için bütün birikimlerimi aktararak diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmanın heyecanı içindeyim. Bundan sonra görev yapacağımız süre içerisinde yeşil Ezine'mizde hak, hukuk ve adalet çerçevesinde, halkımızın huzuru, güveni ve refahı için ben ve mesai arkadaşlarım görevimizi saat mefhumu gözetmeksizin sürdüreceğiz." dedi.



Yeditepe Üniversitesinde (MBA) İngilizce İşletme yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktorasını tamamlayan Durmaz, evli ve iki kız çocuğu babası.