Son Dakika Haberleri: Ezine Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Evren Hızlı görevine başladı
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Ezine Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Evren Hızlı görevine başladı

39 dakika önce

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı görevine başladı.

Ezine Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Evren Hızlı görevine başladı, System.String[]

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı görevine başladı.

Bitlis'in Mutki ilçesi Jandarma Komutanlığından Ezine'ye atanan Hızlı, 1996 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun oldu.

2000 yılında Kara Harp Okulunu teğmen türbesiyle bitiren Binbaşı Evren Hızlı, sırasıyla Çanakkale, Hakkari Çukurca, Bilecik, Iğdır, Kastamonu, Şırnak ve Mutki'de jandarma teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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