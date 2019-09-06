Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve başladı
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Ezine Kaymakamı olarak atanan Hacı Arslan Uzan, görevine başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine kaymakam olarak atanan Hacı Arslan Uzan, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Ezine Kaymakamı olarak atanan Hacı Arslan Uzan, görevine başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine kaymakam olarak atanan Hacı Arslan Uzan, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etti.
Evli ve 2 çocuk babası Uzan, daha önce Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık görevini yürütüyordu.
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