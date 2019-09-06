Son Dakika Haberleri: Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve başladı
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Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve başladı

1 saat önce

Ezine Kaymakamı olarak atanan Hacı Arslan Uzan, görevine başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine kaymakam olarak atanan Hacı Arslan Uzan, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etti.

Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve başladı, System.String[]

Ezine Kaymakamı olarak atanan Hacı Arslan Uzan, görevine başladı


İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine kaymakam olarak atanan Hacı Arslan Uzan, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası Uzan, daha önce Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık görevini yürütüyordu.

İçişleri Bakanlığı, Gazeteler, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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