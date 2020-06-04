Ezine Kaymakamı Uzan, başarılı öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi - Son Dakika

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, katıldığı kompozisyon yarışmasında birinci olan Gazi Ortaokulu öğrencisi Emirhan Yılmaz'ı bisikletle ödüllendirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılan Emirhan Yılmaz, bölge birincisi oldu.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, başarılı öğrenci Emirhan Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve Okul Müdürü Oral Dinçkan'ı makamında kabul etti.

Emirhan Yılmaz'a bisiklet hediye eden Uzan, "Öğrencimiz Emirhan Yılmaz yazdığı kompozisyon çalışması ile bölge birincisi olarak anlamlı bir ödülün sahibi olmuştur. Günümüzün ve geleceğimizin en önemli sorunlarından biri de su sorunudur. Öğrencimiz kaleme aldığı bu kompozisyonu ile bu soruna anlamlı bir şekilde dikkat çekmiştir. Öğrencimizi bu başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyor, kendisini yetiştiren başta ailesi olmak üzere öğretmenlerini ve okul idarecilerimizi de ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

Başarılı öğrenci ise Uzan'a teşekkür etti.