Ezine Kaymakamlığından üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap seti desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ezine Kaymakamlığından üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap seti desteği - Son Dakika

Ezine Kaymakamlığından üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap seti desteği

6 saat önce

Ezine'de, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere İlçe Kaymakamlığı tarafından kitap seti hediye edildi.

Ezine Kaymakamlığından üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap seti desteği, System.String[]

Ezine'de, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere İlçe Kaymakamlığı tarafından kitap seti hediye edildi.

Ezine Halk Eğitim Merkezinde "Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kursları"na devam eden 20 öğrenciye, Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle kitap seti dağıtıldı.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler için üniversite sınavı mücadelesinin ilkokul yıllarından başladığını belirtti.

İlçede eğitimde verimliliğin artırılabilmesi için ellerindeki tüm olanakları harcadıklarını ve buna devam edeceklerini vurgulayan Uzan, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu yoldaki mücadelesine destek olmak amacıyla hazırladığımız kitap setlerini ve diğer materyalleri hediye ettik. Doğru cevaplanacak bir soru bile sınavı kazanmada öğrencilerimize yardımcı olabilir. Yeter ki sınavı kazanacaklarına inansınlar. Bizler de öğrencilerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Onlar Türkiye'nin geleceği." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise kendilerine verilen eğitim desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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