Ezine Kitap Festivali başladı - Son Dakika
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Ezine Kitap Festivali başladı

6 saat önce

Ezine Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayyıldız Kardeşliği Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali ve İmza Günleri" başladı.

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Ezine Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayyıldız Kardeşliği Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali ve İmza Günleri" başladı.

İbrahim Dedeoğlu Etkinlik Merkezi'ndeki açılış törenine İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Şahin, siyasi parti ve STK başkan ve temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin ilk gününde şair ve yazar Ahmet Kaşıkçı okuyucularla buluşup kitaplarını imzaladı.

Festival kapsamında açılan sergide, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın çektiği fotoğraflara da yer verildi.

29 Aralık'a kadar açık kalacak festivalde yazar ve konuşmacılar, öğrenciler, veliler ve halkla buluşacak.

Ezine, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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