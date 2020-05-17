Ezine Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde maske üretimi devam ediyor - Son Dakika

Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına destek olmak amacıyla başlanan cerrahi maske üretimine devam ediliyor.

Okulun mezunlarından bir esnafın da atölyesini açarak dikimini ücretsiz yaptığı maskelerden 2 bini, Ezine Kaymakamlığına teslim edildi. Bu maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Okul Müdürü Kamil Çalışal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Koronavirüsle devletimizin yaptığı mücadeleye Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bir nebze de olsa destek vermek istedik. Başta Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan Uzan destekleri ile bizleri yüreklendirdi. Üretimimizde başta Kaymakamlığımız olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve değerli esnafımızdan destek aldık. Maskelerimizin üretim safhasında bize iş yerlerini açan eski öğrencilerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 2 bin maskemizi Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere teslim ettik. İmkanlarımız dahilinde maske üretimine devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı ve 'Evde kal' çağrılarına uydukları için teşekkür ediyor, sağıklı günler diliyoruz."